Lockdown di un mese e stop al sistema dei colori delle regioni: è l’auspicio espresso da Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, in un’intervista a La Stampa. “Inutile perdere tempo con le zone multicolore – spiega Ricciardi – Serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi”.

Per Ricciardi “le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei contagi, ma non li hanno diminuiti. La curva è stabile da molto tempo a un livello alto che rischia di nuocere alla campagna vaccinale, oltre che continuare a uccidere circa 500 italiani al giorno”.

“Il sistema dei colori delle regioni va bene in un’epidemia discendente, non nella fase attuale di plateau o di crescita. L’unica soluzione attuale è un mese di lockdown generale, che faciliti la vaccinazione e blocchi l’avanzata della variante inglese”, conclude il consulente del ministro Roberto Speranza.

