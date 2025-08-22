Icona app
Cronaca

RFI, riaperta questa mattina l’intera linea direttissima Firenze-Roma

Immagine di copertina

Conclusi nei tempi previsti i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale avviati l’11 agosto fra Chiusi e Orvieto

di Redazione TPI

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull’intera linea Direttissima Firenze – Roma, sospesa dall’11 al 21 agosto fra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura. La riapertura della Firenze-Roma si aggiunge a quella della linea AV Bologna-Milano, avvenuta lo scorso 18 agosto, e permetterà di tornare gradualmente ai tempi di viaggio solitamente previsti per i collegamenti Alta Velocità.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), hanno riguardato in particolare la galleria Fabro e il viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Le attività hanno impegnato quotidianamente oltre 40 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’impiego di treni cantiere e numerosi mezzi operativi.

Da oggi e fino al 29 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 15 minuti. La velocità verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 30 agosto. Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste.

Redazione TPI
.
