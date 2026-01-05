RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo

Rete presidiata, organizzazione potenziata e informazione tempestiva. Per affrontare le criticità invernali e garantire la continuità del servizio ferroviario

È attivo su tutta l’infrastruttura il Piano Neve e Gelo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuità del servizio.

Il Piano entra in azione sulla base dei bollettini meteo e degli avvisi di Avverse Condizioni Meteo diramati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle strutture territoriali competenti e si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l’organizzazione della rete all’intensità degli eventi atmosferici. Dalla pre-allerta fino agli scenari più complessi, l’operatività di RFI è orientata a concentrare risorse e interventi sulle infrastrutture strategiche, modulando l’offerta ferroviaria in modo preventivo e coordinato.

Al centro del Piano c’è una macchina organizzativa già rodata, fatta di tecnologie, mezzi e presìdi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Deviatoi protetti da sistemi di riscaldamento, mezzi specializzati pronti a intervenire per la rimozione di neve e ghiaccio e soluzioni dedicate per la protezione della linea di alimentazione elettrica consentono di prevenire le principali criticità e di intervenire rapidamente in caso di peggioramento delle condizioni meteo. A questo si affianca il rafforzamento dei presìdi straordinari nei nodi più sensibili della rete, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane.

Il coordinamento delle attività è assicurato da una struttura operativa che lavora in tempo reale: i Centri Operativi Territoriali, sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI, monitorano l’evoluzione degli eventi e garantiscono una gestione tempestiva ed efficace delle emergenze, in stretto raccordo con le istituzioni competenti.

Particolare attenzione è dedicata anche alla comunicazione con i passeggeri. In caso di previsioni meteo avverse, gli eventuali programmi di rimodulazione dell’offerta ferroviaria vengono definiti con anticipo e comunicati entro la sera precedente il giorno di criticità attraverso i canali ufficiali di RFI e delle Imprese Ferroviarie, oltre che con una capillare informazione nelle stazioni. Durante gli eventi, protocolli di comunicazione dedicati assicurano aggiornamenti costanti su variazioni del servizio, rallentamenti e possibili alternative di viaggio.

Con il Piano Neve e Gelo, Rete Ferroviaria Italiana conferma il proprio impegno per una gestione preventiva e responsabile dell’infrastruttura ferroviaria, mettendo al centro la sicurezza, l’affidabilità del servizio e l’informazione ai cittadini, anche nelle condizioni climatiche più sfidanti.