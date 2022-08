Il re di TikTok Khaby Lame ha ricevuto la cittadinanza italiana: “Sono molto orgoglioso”

Ha 148.5 milioni di followers su TikTok ed è il più seguito al mondo. È Khaby Lame – all’anagrafe Khabane Serigne Lame – e oggi è diventato cittadino italiano. È cresciuto a Chivasso, in provincia di Torino, e davanti all’ufficiale di stato civile della cittadina piemontese ha giurato “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Nato in Senegal, vive in Italia da quando aveva un anno. Al creator è stata consegnata anche una copia del decreto del Presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana l’8 giugno. È arrivato per via telematica al Comune.

“Sono molto orgoglioso. Mi sentivo famoso anche prima di oggi perché sono cresciuto qui. Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono solo parole al vento”, ha raccontato il tiktoker che ha iniziato ad avere successo sui social durante il lockdown per il Covid -19.

“Sono cresciuto alle case popolari di via Togliatti, a Chivasso. Anche se non avevamo niente, eravamo contenti, avevamo sempre il sorriso. Non mi sono ancora abituato al successo, mi sto abituando piano piano”, ha spiegato Khaby Lame al termine della cerimonia. Erano presenti anche gli assessori Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, il presidente del consiglio comunale Alfonso Perfetto e il consigliere comunale Domenico Barengo. Insieme al ragazzo c’era un amico d’infanzia che è cresciuto nel suo stesso rione.

Al tiktoker è stato consegnata anche una copia della Costituzione, la spilla della Città di Chivasso e una riproduzione de “La vaccinazione nelle campagne” del pittore Demetrio Cosola.