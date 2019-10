Rapporto a tre in spiaggia davanti alla figlia di sette anni

Due uomini e una donna sono stati arrestati perché colti in flagrante mentre stavano avendo un rapporto a tre in spiaggia, sul litorale di Giorgino, nel Cagliaritano. E non solo si trovavano in un luogo pubblico, esposti agli sguardi di chiunque passasse di lì, ma per di più avevano portato con loro la figlia di 7 anni della donna. L’accusa con cui sono finiti ai domiciliari è di atti osceni aggravati in luogo pubblico.

Il fatto è accaduto ieri, domenica 6 ottobre, intorno alle 17 vicino al villaggio dei pescatori di Giorgino. La 38enne e due uomini di 54 e 58 anni si sono spogliati tutti e tre e si sono lanciati in un rapporto a tre in spiaggia, proprio davanti alla bambina di 7 anni.

La scena è stata notata dai frequentatori di un vicino ristorante che hanno deciso di chiamare i carabinieri. Anche perché tra i clienti che hanno assistito alla scena c’erano anche dei minori.

Sul posto, in viale Pula, sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari: i tre sono stati invitati a rivestirsi e accompagnati in caserma, dove sono stati arrestati. Di qui i domiciliari, poi questa mattina il ritorno in libertà ma con l’obbligo di firma. I due uomini era già noti alle forze dell’ordine.

