Raoul Bova nuovamente a processo per dichiarazione fraudolenta: “Evasi 400mila euro”

Raoul Bova di nuovo a processo per evasione fiscale

L’attore Raoul Bova dovrà affrontare un nuovo processo penale per evasione fiscale: è quanto rivela il Corriere della Sera, secondo cui l’interprete avrebbe evaso oltre 400mila euro.

Bova, che ha già affrontato un processo per “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”, reato per il quale è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione essendo stato riconosciuto colpevole di aver compilato, tra il 2005 e il 2010, una dichiarazione fraudolenta che gli avrebbe consentito di evadere circa 600mila euro, ora è di nuovo accusato di aver frodato lo Stato.

Il periodo questa volta è il 2011 quando, l’anno successivo, l’attore avrebbe effettuato “il versamento di canoni per un milione di euro alla Sanmarco srl, società di cui Bova è socio all’80%”.

Secondo l’accusa questo sarebbe un escamotage per impedire al fisco di conoscere la sua situazione finanziaria. La prova di ciò starebbe nel fatto che Bova non ha mai ricevuto compensi dalla Sanmarco. Nel 2011, infatti, “sono stati dichiarati elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi ed elementi passivi fittizi”.

Intanto, Raoul Bova è atteso giovedì prossimo per un altro processo inerente a una lite avvenuta con un automobilista nell’aprile 2019.