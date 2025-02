Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Scicli, in provincia di Ragusa, con l’accusa di aver pestato il proprio figlio di 4 anni procurandogli la frattura di un braccio e di una gamba.

L’uomo si trova ora in custodia cautelare in carcere, indagato per lesioni gravi e aggravate. L’episodio, che risale al 4 febbraio scorso, è stato reso noto solo oggi, lunedì 24 febbraio.

Secondo quanto ricostruito, è stata la madre del bambino a chiamare i soccorsi del 118: la donna avrebbe riferito ai sanitari che il piccolo si era fatto male cadendo dal letto.

Trasportato all’ospedale di Modica, però, i medici si sono presto resi conto che le ferite sul corpo del bambino non erano compatibili con quel tipo di incidente domestico.

I dottori hanno quindi allertato ai Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’origine delle fratture.

Le forze dell’ordine hanno quindi raccolto una serie di elementi indiziari che hanno portato al fermo del padre.

