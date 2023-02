Ragusa, camion rimane incastrato verticalmente sotto un ponte: le incredibili immagini

Stanno facendo il giro dei social le foto del camion che ieri mattina a causa di un incidente è rimasto incastrato verticalmente sotto un ponte sulla strada comunale per Vittoria (Ragusa). Nelle immagini si vede il furgone impennato sulle ruote posteriori, con la parte anteriore bloccata tra due travi del viadotto.

L’incredibile incidente stradale è avvenuto sulla strada comunale per Vittoria, in provincia di Ragusa, allo svincolo per Acate. Fortunatamente non si registrano feriti anche perché all’interno del mezzo non c’era il conducente: il camion infatti si trovava sopra un carro attrezzi che lo stava portando in un’officina. E, forse senza pensare alle dimensioni dell’autoarticolato che stava trasportando, il conducente del carro attrezzi ha provato a passare sotto al ponte. Il furgone della Parmalat ha urtato il ponte e si è proiettato all’indietro, finendo per incastrarsi con la sua parte anteriore su una trave del sovrappasso restando sospeso verticalmente, tra l’incredulità dei passanti, che hanno immortalato la scena.