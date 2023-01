Rifiuta il velo e si oppone al matrimonio combinato, 16enne denuncia: “Chiusa in camera dai miei genitori”

Picchiata e rinchiusa in camera perché si rifiutava di portare il velo e di partecipare ai momenti di preghiera: una ragazzina di 16 anni ha raccontato a una sua insegnante del doposcuola i maltrattamenti cui i suoi genitori l’avrebbero sottoposta nella loro abitazione di Vicenza.

Per entrambi, senegalesi di religione musulmana, è scattata una denuncia. Secondo quanto riferisce il Giornale di Vicenza, la giovane è stata portata in una comunità protetta, mentre il giudice ha emesso su richiesta del pm una misura cautelare nei confronti del padre della presunta vittima: non potrà contattarla o avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati, come la scuola, la palestra o la struttura nella quale vive adesso.

La 16enne si sarebbe anche opposta a un matrimonio combinato con un cugino 30enne che vive in Senegal. I genitori l’avrebbero obbligata a telefonargli ogni giorno.

La coppia si è opposta alle accuse sostenendo che si trattino di una ripicca da parte della giovane, che rimprovererebbe loro di non essere sufficientemente abbienti da permetterle una vita al pari delle sue coetanee italiane.