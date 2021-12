Cambiano le regole per la quarantena in caso di contatto con una persona positiva al virus. Esteso l’uso del super green pass e ridotta la capienza negli stadi. Ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri per far fronte alla forte recrudescenza della pandemia in Italia.

Quarantena

Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. In questi casi sarà prevista una forma di autosorveglianza e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto, di un tampone. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scenderebbe da 7 a 5 giorni, con test. Nessuna modifica per chi non è vaccinato, la quarantena resta a 10 giorni.

Le misure decise da Cdm sono diverse da quelle su cui si era orientato il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Dopo un incontro durato diverse ore gli scienziati avevano convenuto di azzerare la quarantena, in questi casi, soltanto ai vaccinati impiegati nei servizi essenziali, purché indossassero obbligatoriamente la mascherina Ffp2 per circa una settimana. In cabina di regia però il Governo ha invece accolto tout court la richiesta delle Regioni.

Super green pass

Dal prossimo 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del certificato verde rafforzato ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Non è passata la linea di chi chiedeva di estendere l’obbligo del Super Green pass anche a tutte le categorie di lavoratori e non è prevalsa nemmeno la linea rigorista di chi come il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla scorta dei pareri del Cts, chiedeva norme non troppo blande.

Mascherine Ffp2

In arrivo il prezzo calmierato per le mascherine di secondo livello che sono diventate obbligatorie per accedere a cinema, teatri, stadi e per usufruire dei mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza.

Stadi

Novità per gli stadi, ridotta la capienza massima: all’aperto sarà al 50%, al chiuso al 35%.