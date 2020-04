Puntini luminosi che si muovono: l’inatteso e straordinario spettacolo in cielo

Puntini luminosi che si muovono: l’inatteso spettacolo in cielo

Un bellissimo cielo quello sopra Pisa questa sera, 17 aprile. Le persone, infatti, quando hanno alzato il naso all’insù hanno potuto notare tantissimi puntini luminosi in movimento, quasi delle piccole “stelle impazzite”. Anche se gli astri, in realtà, nel loro muoversi seguono una linea, quindi una precisa traiettoria. In tantissimi si sono domandati a cosa fosse dovuto questo insolito spettacolo: in effetti si tratta, come spiegato anche da Pisa Today, dei satelliti di Starlink, un progetto di connessione Internet sviluppato da SpaceX, un produttore aerospaziale americano. Tale progetto è basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni, i quali sono stati posizionati in un’orbita terrestre bassa.

I puntini luminosi, comunque, come conferma il sito Findstarlink, erano visibili anche a Roma. Uno spettacolo davvero suggestivo, che i cittadini di Pisa e provincia soprattutto potranno gustare anche domani, sabato 18 aprile.

Leggi anche:

1. La Nasa permette di scoprire quale foto è stata scattata il giorno del proprio compleanno / 2. Uno stagista di 17 anni della Nasa ha scoperto un nuovo pianeta / 3. Marte, la straordinaria scoperta: “Misterioso comportamento dell’ossigeno nell’atmosfera”

Potrebbero interessarti OneFlag, il contest gratuito per la creazione di una bandiera che rappresenti l’umanità sulla Terra L’a.d. del San Raffaele: “Il futuro è la telemedicina, ma in Italia siamo indietro. E nell’emergenza Covid si è visto” #Iocoltivo, il 20 aprile l’iniziativa per invitare le Camere a una modifica del Testo unico sulle droghe