Proteste a Parigi, paura per Giovanna Botteri: esplode un petardo durante il collegamento

“Siamo a Place de la Nacion, dove il corteo è arrivato. Alle mie spalle un ragazzo che è stato appena ferito da una granata. La situazione è è davvero molto, molto, molto tesa”. Paura in diretta per Giovanna Botteri: durante un collegamento a Parigi per le proteste del primo maggio, un petardo è esploso a poca distanza dalla corrispondente Rai. “Ci sono state decine e decine di arresti, di feriti, ora l’ambulanza sta cercando di raggiungere i feriti”, ha detto la giornalista al Tg3, continuando a parlare nonostante gli scoppi.

Giovanna Botteri ha rischiato male. 😦 dal Tg3 del 1° maggio 2023. pic.twitter.com/xdQvxU2HnV — LALLERO (@see_lallero) May 1, 2023

“Gli scontri da guerriglia urbana continuano eppure era stata una grande manifestazione voluta dai sindacati”, ha proseguito Botteri, “2 milioni e 300 mila in piazza per dimostrare al governo che la protesta contro la riforma delle pensioni è ancora viva nel paese, il 60 % dei francesi appoggiano la protesta. La giornata è stata oscurata dagli scontri”.