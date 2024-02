Le proteste degli agricoltori alle porte di Roma: centinaia di trattori sull’A1

Non accennano a placarsi le proteste di agricoltori e allevatori contro le politiche europee. Alcune persone con i trattori sono confluite stamattina a Formello, comune a nord di Roma, e a Valmontone. A Formello sono circa 40 le persone con una ventina di trattori e stanno procedendo in corteo scortati dalle forze dell’ordine. Al momento non si registrano criticità. A Valmontone, invece, i manifestanti con circa venti trattori stanno manifestando in forma statica alla rotonda di via della Pace, nei pressi dell’outlet.

“Siamo appena usciti dalla questura, la manifestazione si farà. Lunedì sera dopo l’incontro con la questura perché ci sono altri sopralluoghi da fare ma si farà. Comunicheremo la data lunedì sera dopo le 5. In Italia non faremo come a Bruxelles, non l’abbiamo mai fatto. Questo ci ha permesso di arrivare a Roma”. Così Danilo Calvani, leader degli agricoltori, dopo l’incontro in questura a Roma per la manifestazione della prossima settimana.

Intorno alle 15.30 c’è stato qualche momento di tensione alla manifestazione degli agricoltori a Orte. La situazione, che sembrava tranquilla, è improvvisamente degenerata quando alcuni manifestanti hanno messo in mezzo all’uscita dell’autostrada una balla di fieno da oltre due quintali. Ne sono seguiti momenti in cui le forze dell’ordine hanno aperto un dialogo con i manifestanti per placare la situazione. La balla è stata spostata ma un gruppo di oltre 50 agricoltori ha cercato ancora di spingersi sulla carreggiata dell’uscita. Sono stato gli agenti del reparto mobile di Roma, a respingere indietro il muro umano degli agricoltori per liberare definitivamente la strada.