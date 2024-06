Italia divisa in due: temporali al Nord, caldo intenso al Sud

Questa settimana sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme in Italia, con il paese diviso in due: da un lato temporali violenti con rischio di grandine, dall’altro caldo africano con temperature che potrebbero raggiungere i 40°C.

Antonio Sanò, fondatore del sito Il Meteo, ha dichiarato a La Repubblica che già da oggi una profonda depressione, alimentata da correnti polari, attraverserà rapidamente l’Europa centro-settentrionale per poi raggiungere il bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano. Questo causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare in Lombardia e nelle regioni del Nord-Est, dove sono previsti intensi rovesci temporaleschi e possibili grandinate. Entro martedì, i temporali si estenderanno a tutte le regioni del Nord, ma saranno fenomeni brevi, di 1 o 2 ore, senza compromettere l’intera giornata.

Situazione completamente diversa al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove l’anticiclone africano porterà masse d’aria molto calde di origine sub-tropicale dal deserto del Sahara. In queste zone, le temperature saranno notevolmente superiori alla media, con punte massime di 38-40°C previste per Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Il picco di questa eccezionale ondata di caldo è previsto per mercoledì 12 giugno.

Nella seconda parte della settimana, tra mercoledì 12 e giovedì 13, è atteso il passaggio di un secondo fronte temporalesco. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’Italia sarà al centro di un confronto tra correnti fredde e instabili provenienti da un ciclone in discesa dal Nord Europa e il caldo estremo in risalita dall’Africa. Questo contrasto, alimentato dai primi caldi estivi trasportati dall’anticiclone africano, creerà condizioni ideali per la formazione di fenomeni violenti, con un potenziale esplosivo dal punto di vista atmosferico.