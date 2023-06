Potenza, incidente sulla statale: auto si schianta contro un tir, morti due operai Stellantis

Tragedia in provincia di Potenza, dove due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in un incidente sulla strada statale 655 Bradanica.

Le vittime sono due operai dello stabilimento di Melfi della Stellantis. I due lavoratori si trovavano durante il cambio turno su un’utilitaria, schiantatasi frontalmente con un tir per poi finire la sua corsa contro un guardrail.

Secondo l’Anas, a causa dell’incidente, avvenuto nei pressi di Lavello intorno alle 14, il transito lungo la statale è stato ”temporaneamente interdetto”. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire “il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.

In un comunicato, la Fiom-Cgil ha denunciato la pericolosità della strada, utilizzata per raggiungere l’area industriale di San Nicola di Melfi, “chiedendo degli adeguamenti per l’intensità del traffico, anche di mezzi pesanti”. Secondo la segretaria regionale Giorgia Calamita “è tutta l’area industriale ad essere stata completamente abbandonata, come purtroppo denunciato anche a seguito della morte di Rossella Mastromartino, investita all’uscita da lavoro il 18 dicembre 2021. A oggi nulla è stato fatto per garantire sicurezza alle centinaia di lavoratori e lavoratrici che ogni giorno rischiano la vita su queste strade. Purtroppo oggi ci troviamo a piangere le ennesime vittime. Chiediamo alla Regione Basilicata di attivarsi per intervenire con urgenza affinché non si verifichino più simili episodi”.