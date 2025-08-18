Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

Castelfranco Veneto, positivo all’alcoltest chiama il padre per farsi venire a prendere ma anche lui arriva ubriaco

Immagine di copertina
Credit: AGF

Entrambi sono stati denunciati

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta a Castelfranco Veneto dove padre e figlio sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza con la parente ritirata a entrambi. Tutto ha avuto inizio quando, durante un normale controllo stradale, un giovane automobilista è stato fermato dalla polizia e sottoposto all’alcoltest. Riscontrato un valore superiore al limite consentito, al giovane è stato consigliato di chiamare qualcuno per farsi venire a prendere. L’automobilista, così, ha pensato bene di chiamare il padre, il quale, però, una volta giunto sul posto ha mostrato segni di alterazione. Gli agenti, quindi, hanno deciso di sottoporre anche il genitore all’etilometro, che è risultato positivo. Entrambi sono stati denunciati con conseguente ritiro della patente di guida.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
