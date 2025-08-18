È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta a Castelfranco Veneto dove padre e figlio sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza con la parente ritirata a entrambi. Tutto ha avuto inizio quando, durante un normale controllo stradale, un giovane automobilista è stato fermato dalla polizia e sottoposto all’alcoltest. Riscontrato un valore superiore al limite consentito, al giovane è stato consigliato di chiamare qualcuno per farsi venire a prendere. L’automobilista, così, ha pensato bene di chiamare il padre, il quale, però, una volta giunto sul posto ha mostrato segni di alterazione. Gli agenti, quindi, hanno deciso di sottoporre anche il genitore all’etilometro, che è risultato positivo. Entrambi sono stati denunciati con conseguente ritiro della patente di guida.