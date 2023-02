Diffonde un video hard in rete senza il consenso della partner: denunciata la pornostar Blue Angy

Diffonde video hard senza consenso: denunciata pornostar Blue Angy

Angela Gabriella Princz, porno diva ungherese di 52 anni, conosciuta in arte come Blue Angy è coinvolta in un’inchiesta della procura per aver diffuso illecitamente in rete un video hard.

La vittima è una donna che aveva stretto con Princz l’accordo in base al quale quel filmino sarebbe rimasto privato. La pornostar l’ha invece caricato su un sito, provando anche a guadagnarci su. La vittima, dopo che il video è diventato virale, ha iniziato a ricevere messaggi e attenzioni online. Lo riporta Repubblica.

Il timore che la sua famiglia e gli amici potessero vederlo l’ha spinta a denunciare la 52enne. Il filmino di 5 minuti mostra le due in atteggiamenti intimi nella casa romana di Princz.

La polizia ha perquisito l’appartamento e sequestrato smartphone e tablet con l’obiettivo di reperire il file originale. Sull’account Twitter della porno star infatti è possibile trovare il link che rimanda al sito a pagamento sul quale la donna ha caricato il video, visibile previo pagamento di 25 dollari.