Pioggia di critiche e odio sulla ristoratrice di Mantova dopo “4 Ristoranti”: “Da giorni non dormo, ho chiuso tutti i profili”

“Se potessi tornare indietro? No, quelle dichiarazioni in tono così drastico non le rifarei, anche se vanno comunque a ricondotte a quello che è un programma televisivo. L’odio della gente mi ha spaventato e fa male: sono due giorni che non dormo”. Per la ristoratrice Ekla Vasconi, il dopo-puntata di 4 Ristoranti, la trasmissione di Alessandro Borghese che ha fatto tappa a Mantova, si è trasformata in un incubo. Infatti la proprietaria del ristorante il Rigoletto ha ricevuto un’ondata di odio da parte dei fan della trasmissione di Alessandro Borghese, rea di aver espresso le sue opinioni nei confronti delle cucine degli altri concorrenti.

Ekla Visconti è stata vittima di shitstorming dopo aver preso parte al programma 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese andato in onda su Sky. In un’intervista a Repubblica la ristoratrice ha spiegato che dopo la sua partecipazione alla trasmissione la sua vita è cambiata. Centinaia di utenti sui social e su Tripadvisor l’hanno contattata per criticarla anche in modo violento. Contro di lei si è aperta una vera e propria campagna di odio a causa dei suoi giudizi considerati troppo duri riguardo i colleghi. Durante i giorni trascorsi insieme Ekla è stata anche troppo severa con gli altri concorrenti, come spiega lei stessa: “Quelle dichiarazioni in tono così drastico non le rifarei, anche se vanno comunque ricondotte a quello che è un programma televisivo. L’odio della gente mi ha spaventato e fa male: sono due giorni che non dormo”. Il rapporto con gli altri ristoratori è ottimo tant’è vero che gli altri concorrenti della trasmissione si sono incontrati per esprimerle tutte la loro solidarietà.

Tripadvisor ha chiuso i commenti sulla pagina del ristorante il Rigoletto perché invasa da messaggi che non sono affatto recensioni. “A causa di un evento recente – si legge sulla piattaforma – che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo. Oltre ai messaggi arrivati su TripAdvisor Elkla è stata bersaglio degli haters sui social e attraverso telefonate. Addirittura una persona l’ha minacciata di andare al ristorante così le “avrebbe fatto passare le pene dell’inferno”.

Di fronte ad attacchi così inverosimili si è mossa una vera gara di solidarietà per Ekla. Tra i primi a sostenerla ci sono proprio gli altri concorrenti: Sciko Saccani, titolare di Giallo Zucca, il vincitore Giuseppe Maddalena del ristorante Materia Prima e Leonardo Cuzzi, proprietario dell'osteria Al Gallo. I tre si sono incontrati per un caffè manifestando la loro vicinanza. Un appuntamento a cui Ekla non ha avuto però la forza di partecipare.