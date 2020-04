Pio Albergo Trivulzio, il professor Pregliasco nominato supervisore

Mentre si registrano nuovi indagati tra i vertici e responsabili del Pio Albergo Trivulzio nell’inchiesta per epidemia e omicidio colposi della Procura di Milano, il virologo prof. Fabrizio Pregiliasco è stato nominato supervisore scientifico della struttura.

Intanto l’istituto ha “finalmente ritirato 1000 tamponi per il test Covid-19 presso il Policlinico di Milano” e “ne ha terminato l’esecuzione a tutti gli ospiti del Pat e di Principessa Jolanda”. L’ha spiegato la stessa struttura in una nota nella quale chiarisce che al momento “a seguito degli esiti” ancora parziali e “del ‘primo’ tampone eseguito al Pat e in Principessa Jolanda, vi sono 183 ospiti e pazienti positivi e 260 ospiti e pazienti negativi. Da mercoledì scorso, si legge ancora nella nota, “per gestire questa fase, che prevede un nuovo assetto organizzativo derivante dagli esiti dei tamponi, si terrà quotidianamente per le prossime 2 settimane una riunione, con la supervisione scientifica del virologo prof. Fabrizio Pregliasco”.

