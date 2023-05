Pescara, studentessa 13enne precipita dalla finestra della classe durante l’orario di lezione

Aveva detto all’insegnante di turno di voler prendere una boccata d’aria, è andata verso la finestra della propria classe e si è sporta troppo, cadendo di sotto. Una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita nella scuola “11 Febbraio ’44” di via strada Colle Pineta a Pescara.

Il fatto è accaduto dopo le 9.20. Sanitari del 118 sono intervenuti prontamente stabilizzando la giovane, trasportata poi in codice rosso all’ospedale civile. Polizia e carabinieri indagano sulla dinamica della caduta. In ospedale i medici stanno sottoponendo la ragazzina ad accertamenti per capire quali traumi abbia riportato.

(notizia in aggiornamento)