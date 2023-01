Pescara, bimbo di 2 anni ricoverato dopo essersi ustionato col caffè: lesioni al volto, testa e torace

Un bambino di due anni è ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale civile di Pescara con una prognosi di trenta giorni, con ustioni di primo e secondo grado sul cuoio capelluto, al volto e al torace, dopo essersi, così come successivamente appurato, ustionato con del caffè cadutogli accidentalmente addosso. Il bambino arrivato nella prima mattinata in pronto soccorso è stato stabilizzato e poi trasferito in reparto.

Secondo un report dell’ISS, l’1% di tutte le morti in età pediatrica è dovuto a ustioni. In particolare i bambini, soprattutto da 0 a 4 anni, sono insieme agli ultrasessantacinquenni i più esposti al rischio di incidente domestico, per diversi fattori. Sia perché trascorrono più tempo in casa, sia perché le acquisizioni motorie in questa fase della vita precedono la capacità di riconoscere ed evitare potenziali situazioni a rischio.