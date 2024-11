Perugia, bambino di 10 anni cade dal terrazzo dei nonni e muore

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere caduto dal terrazzo al terzo piano di una casa a Castel del Piano, frazione del Comune di Perugia.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre: il bambino è poi deceduto nella notte all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato vano il tentativo di operarlo d’urgenza.

Secondo quanto ricostruito, il bambino, che si trovava a casa dei nonni, è caduto dopo essersi sporto dalla ringhiera. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: il piccolo è atterrato sul lastricato dell’appartamento al piano terra.

La piccolo giocava a calcio nella squadra locale del Castel del Piano. Il presidente della società sportiva, Francesco Pace, lo ricorda con un messaggio sui social: “Un dolore che sembra soffocare ogni speranza e chiude in una solitudine inaccessibile, uno spazio in cui difficile entrare. Posso solo immaginare lo stato d’animo della famiglia – scrive Pace – e spero che la sofferenza non congeli la vita lasciando alla morte l’ultima parola”.

“Nostro Signore – prosegue il presidente del Castel del Piano – ci ha creati per la vita, e dona una vita che non ha fine. Questa certezza deve restare ben piantata nel cuore dell’esistenza, anzi è la luce che deve illuminare ogni cosa. Gioele ha ritrovato l’abbraccio di Colui che lo ha scelto prima della creazione del mondo”.