Perugia, baby gang lancia acido contro una badante ucraina

Aggressione shock a Perugia dove una baby gang ha lanciato dell’acido contro una badante ucraina di 56 anni.

A denunciare l’accaduto è stato il Corriere dell’Umbria, secondo cui la donna ha subito un’ustione alla mano con 15 giorni di prognosi.

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sono svolti poco dopo le 20 di sabato 19 marzo in via Bartolo, in pieno centro storico. La donna stava andando a fare la spesa quando è stata avvicinata da un gruppo di giovanissimi che le hanno spruzzato addosso l’acido colpendola alla mano.

Tornata a casa, poche ore dopo la donna ha iniziato a sentire un bruciore fortissimo alla mano e ha deciso di recarsi all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Sull’accaduto indaga la polizia, che sta tentando anche di capire se la nazionalità della donna abbia qualche attinenza con il caso e se quindi l’aggressione sia in qualche modo legata al conflitto in corso in Ucraina.