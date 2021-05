Patrick Zaki ha scritto una lettera per Liliana Segre: “Gliela consegnerò di persona in Italia”

Patrick Zaki ha scritto una lettera per la senatrice a vita italiana Liliana Segre e vuole consegnargliela di persona quando potrà tornare in Italia. Lo riferiscono gli attivisti della pagina Facebook Patrick Libero, che riportano a loro volta il racconto della madre e della fidanzata di Zaki, che nei giorni scorsi hanno fatto visita al ragazzo in carcere.

Lo studente e attivista egiziano – iscritto all’Università di Bologna – è detenuto nel suo Paese da febbraio 2020 con l’accusa di propaganda sovversiva. Secondo quanto riferito da madre e fidanzata, è “ancora forte e resiliente, è positivo e pensa che tornerà ai suoi studi presto”.

Il ragazzo ha consegnato alle due donne alcuni regali per loro: oggetti fatti a mano in cella con il sapone. In carcere Zaki ha anche scritto una lettera per la senatrice Segre “ringraziandola per il suo amore e sostegno”, ma non ha voluto consegnare la missiva a madre e fidanzata perché – spiegano gli attivisti – “ha deciso di tenerla con sé per dargliela a mano quando tornerà in Italia”.

