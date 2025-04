Pasqua 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 20 aprile

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia oggi, 20 aprile, in occasione della Pasqua 2025? Una domanda che si stanno ponendo in molti, magari perché vi siete accorti all’ultimo minuto che manca qualcosa per il grande pranzo della Pasqua. D’altronde è una delle feste più attese e amate dell’anno, oltre che la più importante per i cristiani, con il ricordo della Resurrezione di Gesù. Se cercate informazioni a riguardo, questo è l’articolo che fa per voi.

C’è da dire che in questi casi il consiglio che vi diamo è sempre quello di consultare il sito del vostro punto vendita di fiducia, o i profili social. Spesso inoltre molte indicazioni vengono affisse già dai giorni precedenti all’entrata dal negozio. Alcuni supermercati e negozi rimarranno aperti mezza giornata, solo la mattina, per permettere ai ritardatari di fare gli ultimi acquisti.

In generale però trovare un negozio o un supermercato aperto a Pasqua 2025 non sarà facile. D’altronde si tratta di una delle feste più importanti dell’anno, ed è giusto che anche questi lavoratori possano trascorrerla con parenti e amici. Conad prevede tanti supermercati aperti a Pasqua, per garantire a tutti di trovare prodotti freschi e di qualità. Previsti orari straordinari di apertura almeno per alcuni negozi anche per Carrefour e Esselunga. Anche in questi casi vi consigliamo di visitare i siti dei rispettivi supermercati che riportano gli orari esatti per questi giorni festivi. Dovrebbero rimanere chiusi a Pasqua i punti vendita di Pam, Lidl, MD. Infine per Eataly, aperti a Pasqua 2025 solo a Verona (dalle 9 alle 16), Genova (dalle 10 alle 22), Trieste (dalle 9 alle 21), Piacenza (dalle 9 alle 20), Firenze (dalle 9:30 alle 22), Bologna (dalle 10 alle 23), Torino (dalle 9:30 alle 22).