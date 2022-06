Parcheggiatrice picchiata e denudata a Portonovo: gli aggressori sono una coppia di Roma

È stata identificata la coppia che la scorsa settimana ha aggredito una parcheggiatrice dell’anconetano, picchiata e denudata dai due dopo aver tentato di fermare il suv su cui si trovavano.

L’auto aveva imboccato a forte velocità, e nella direzione sbagliata, l’uscita del parcheggio Lago Grande, vicino alla spiaggia di Portonovo. Nonostante gli avvertimenti dei parcheggiatori, il conducente ha accelerato, rischiando di investire uno degli addetti. Poi, una volta fermato, ha aggredito la parcheggiatrice Cristina Bartoli.

“Tu non sai chi sono io, io sono di Ostia”, le avrebbe detto il 50enne, sputandole poi in faccia. La prima a scendere dall’auto sarebbe però stata la moglie, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri. La 53enne di Roma avrebbe strattonato l’addetta fino a strapparle il top e il reggiseno. “Picchiami se hai il coraggio”, sarebbero state le sue parole.

La coppia si trovava in vacanza ed era appena pranzato in un ristorante della zona. Dopo l’aggressione, i due sono risaliti in macchina e sono fuggiti, senza che nessuno riuscisse a prendere il numero di targa. A rintracciarli sono stati i carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle telecamere. Dopo la denuncia della parcheggiatrice martedì scorso, i due adesso rischiano l’accusa di lesioni.