Papa Francesco operato al Gemelli: “Ha reagito bene all’intervento”. In ospedale almeno 5 giorni

Papa Francesco è stato sottoposto nella serata di ieri a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Il pontefice si trova ora ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove rimarrà almeno 5 giorni secondo quanto riporta l’Ansa. L’intervento eseguito da Papa Francesco non è particolarmente problematico, se non, comunque, per le cautele legate all’età del paziente, 84 anni.

“Il Santo Padre, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all’operazione chirurugica programmata per stenosi diverticolare del sigma”, ha comunicato poco prima di mezzanotte il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. “Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Prof. Sergio Alfieri, con l’assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. L’anestesia è stata condotta dal Prof. Massimo Antonelli, dalla Prof.ssa Liliana Sollazzi e dai dott.ri Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria il Prof. Giovanni Battista Doglietto ed il Prof. Roberto Bernabei”.

Il pontefice è stato ricoverato a sorpresa, dopo aver condotto normalmente l’Angelus in Piazza San Pietro. Com’è nel suo stile, Francesco è arrivato in ospedale senza suscitare troppo clamore, con la piccola berlina e un seguito ridotto al minimo, non più di due persone. Ora è degente al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II e per questa ragione ribattezzati “il terzo Vaticano”.

Leggi anche: Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico