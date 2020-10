Papa Francesco dice sì alle unioni civili per coppie omosessuali

Papa Francesco si è dichiarato a favore di una legge per le unioni civili di coppie gay. A sostenerlo è la Catholic News Agency, un’agenzia statunitense, che riporta le affermazioni rilasciate dal Pontefice in un’intervista registrata per un documentario. “Gli omosessuali hanno diritto ad essere parte della famiglia”, ha dichiarato il Papa. “Sono figli di Dio e hanno il diritto ad una famiglia. Nessuno dovrebbe essere respinto, o emarginato a causa di questo. Quello che dobbiamo fare e una legge per le unioni civili. In questo modo sono garantiti”.

Il documentario, intitolato “Francesco” e realizzato dal regista russo Evgeny Afineevsky, è stato presentato oggi alla Festa del cinema di Roma. L’autore dovrebbe essere premiato domani in Vaticano con il Kineo Movie for Humanity Award, assegnato “a chi promuove temi sociali e umanitari” in una cerimonia prevista alle ore 11 presso i Giardini Vaticani.

“La posizione del Papa è di rottura rispetto alla linea vaticana ed anche al magistero dei suoi predecessori”, scrive la Catholic News Agency. Le dichiarazioni “sono state rese nella parte del documentario dedicata alla cura pastorale per quanti sono definiti Lgbt”.

In “Francesco” si racconta di una coppia omosessuale che il Papa avrebbe incoraggiato nel portare i figli in parrocchia, una spinta che secondo il racconto di uno dei due uomini sarebbe stata di grande beneficio per i giovani. Come riporta Agi, nel 2010, quando era arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio si oppose con forza alla legalizzazione dei matrimoni omosessuali.

