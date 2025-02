Papa Francesco, il bollettino: “Ha trascorso una notte tranquilla”

“La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato”. Lo riferisce la sala stampa vaticana nell’ultimo bollettino sulla salute di papa Francesco dopo l’aggravamento di ieri mattina.

Il pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli da venerdì 14 febbraio, ieri ha avuto una “crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo” che ha richiesto anche “l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”.

“Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche”, ha spiegato la sala stampa della Santa Sede nel comunicato di ieri sera, aggiungendo che le analisi del sangue hanno evidenziato una “piastrinopenia, associata ad un’anemia”, che “ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni”. Il papa, ricoverato inizialmente per una bronchite, poi tramutata in polmonite bilaterale, “non è fuori pericolo” mentre la prognosi è “riservata”.

Fonti vaticane: “Crisi sostanzialmente rientrata”

Fonti vaticane hanno riferito all’Ansa che la crisi di ieri è “sostanzialmente rientrata”, anche se al pontefice vengono ancora applicati i “naselli” per somministrare ossigeno ad alti flussi e assisterlo nella respirazione. Il prossimo aggiornamento medico sarà diffuso in serata, sulla base degli esami clinici a cui il papa è stato sottoposto in mattinata.

Il Papa: “Porto avanti cure e riposo”

Nel suo testo per l’Angelus, che oggi è stato diffuso in forma scritta, papa Francesco ha ringraziato i medici e gli operatori sanitari del Gemelli per “l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”.

“Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia!”, ha affermato Bergoglio ricordando i “tanti messaggi di affetto” giunti in questi giorni dicendosi “particolarmente colpito” dalle lettere e dai disegni dei bambini. “Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”, ha aggiunto il papa. “Si compie domani il terzo anniversario della guerra su larga scala contro l’Ucraina: una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l’intera umanità!”, ha poi ricordato. “Mentre rinnovo la mia vicinanza al martoriato popolo ucraino vi invito a ricordare le vittime di tutti i conflitti armati e a pregare per il dono della pace in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”.