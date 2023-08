Dopo il clamore per i due euro in più per tagliare un toast, fa discutere un caso simile a Palermo. Un gruppo di persone ha dovuto pagare venti euro in più per il taglio della torta di compleanno (portata direttamente da casa) e il relativo servizio. A raccontarlo è il Giornale di Sicilia. Il cliente, parecchio insoddisfatto, ha pubblicato la foto di uno scontrino in cui, accanto ai prezzi di birre, bevande e cibo, spunta quella relativa al taglio di una torta portata dai commensali per festeggiare un anniversario. Venti euro, uno per ogni occupante del tavolo. A prescindere quindi da chi realmente ha poi mangiato o meno il dolce.

C’è da dire che nel corso di quest’estate sono diversi i casi di sovrapprezzi o supplementi a sorpresa per ogni tipo di servizio applicati nei locali di tutta Italia. C’è chi si fa pagare un bicchiere di acqua del rubinetto e chi chiede due euro in più per un piattino. I gestori si difendono tirando in ballo le spese aumentate a causa dei rincari.

Ma questi episodi fanno sempre più discutere, specie sui social. C’è da dire comunque che in molti locali, specie nelle grandi città, si è soliti far pagare un sovrapprezzo per servire torte di compleanno e simili portate dall’esterno.