Due euro in più per il toast tagliato a metà, la proprietaria del bar: “Il lavoro si paga”

“Non era un semplice toast, c’erano all’interno anche delle patate fritte. Per tagliarlo in due abbiamo impiegato del tempo. E il lavoro si paga”. Non è minimamente pentita di quella voce in più sullo scontrino “incriminato” postato da un cliente, Cristina Biacchi titolare insieme al marito del bar Pace a Gera Lario in provincia di Como. È più contrariata dal fatto che lo stesso cliente “insoddisfatto” non lo abbia detto subito.

Lui quello strano supplemento indicato con la voce “tagliato a metà” intendendo la divisione in due del toast ordinato l’ha pagato senza fiatare. Ha aggiunto quel balzello in più ed è andato via.

“”Gli avremmo spiegato che ogni servizio in più va pagato. Abbiamo dovuto usare due piattini al posto di uno e il tempo per lavarli è raddoppiato , e poi due tovagliette. Insomma”.