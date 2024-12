A Palermo una donna è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver partorito da sola per strada. La madre e il neonato sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni sono buone.

Secondo quanto ricostruito, il parto è avvenuto in un angolo appartato nel pieno centro di Palermo, nella zona di via Archirafi. La donna, di origine sudamericana e senza fissa dimora, avrebbe dato alla luce il bimbo in un piccolo giaciglio ricavato tra pezzi di cartone e sacchi di plastica.

Poi, con il neonato ancora attaccato al cordone ombelicale e avvolto in una coperta, avrebbe trovato riparo all’interno di un cantiere.

Ad allertare le forze dell’ordine è stato un residente della zona, che ha sentito le urla della madre e il pianto del bambino.

Giunti sul posto, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato della polizia Oreto-Stazione hanno richiesto l’intervento dei sanitari. La madre e il piccolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere la necessaria assistenza medica. I due ora sono in buone condizioni di salute.

