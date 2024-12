Cefalù: un turista tedesco muore intossicato dal monossido di carbonio

Altri tre versano in gravi condizioni

Un turista tedesco di 36 anni è morto oggi a Cefalù, in provincia di Palermo, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente, riportato da La Repubblica, ha coinvolto anche altri tre turisti tedeschi che si trovavano con la vittima nella medesima villa.

Tutti, secondo il quotidiano romano, sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio. I tre sopravvissuti sono stati già trasportati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti medici in camera iperbarica. Al momento le loro condizioni risultano gravi.