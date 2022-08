Follia a Padova, cliente dà in escandescenza perché non gradisce il menù: spacca la sedia su una cameriera

Terrore al Caffè Veneto nel cuore di Padova, dove un cliente ha spaccato una sedia perché il menu non gli piaceva. La brutale aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio nel locale al centro di Padova: l’uomo ha dato in escandescenze e ha violentemente picchiato la cameriera che si era avvicinata per servirlo. Un’altra cliente, una quarantenne che da anni lavora nel locale, è intervenuta in difesa della donna.

“Abbiamo avuto davvero tanta paura, è stato un episodio terribile”, hanno raccontato a Il Gazzettino i dipendenti del bar. A quanto pare l’uomo non avrebbe gradito il menu del locale e sarebbe impazzito all’improvviso, aggredendo chiunque si trovasse nel suo raggio d’azione. Ad avere la peggio la cameriera del caffé a cui l’uomo ha spaccato addirittura una sedia sulla schiena. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Padova per cercare di rintracciare il folle aggressore.