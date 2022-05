Titolare di minimarket non trova personale: “Offro 6mila euro per tre mesi”

È diventato virale l’annuncio che il titolare di un minimarket nella località balneare della Giannella, nei pressi di Orbetello, in provincia di Grosseto, ha postato su Facebook dopo le difficoltà riscontrate nel reperire personale per la stagione estiva.

“Cercasi personale – si legge nell’annuncio – Retribuzione per tre mesi: seimila euro netti più weekend relax per due persone a fine stagione. Mansione richiesta: aiuto commessa banconista. No lavoro serale. Giorno libero. Esperienza richiesta ma non essenziale. Requisiti: serietà e dinamicità. Periodo di lavoro: giugno, luglio agosto”.

Un’escamotage che sembra aver funzionato dal momento che Edoardo Minucci, questo il nome di uno dei proprietari del supermercato, dopo l’annuncio online ha ricevuto centinaia di richieste.

Cronaca / Lavora cinque ore in prova nella cucina di un ristorante e viene pagata 10 euro Cronaca / Lo chef Filippo La Mantia: “Servo io i clienti perché non trovo camerieri. I ragazzi mi chiedono il part time, hanno cambiato mentalità”

Prima di pubblicare l’annuncio sul suo profilo Facebook il 4 maggio scorso, però, l’uomo ha dovuto faticare non poco nel reperire il personale per il suo locale.