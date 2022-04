Lavora 5 ore in prova nella cucina di un ristorante e viene pagata 10 euro

Dieci euro di paga per cinque ore di lavoro: è quanto accaduto a Pietrasanta, in Toscana, a una donna di 51 anni che ha svolto un turno di prova nella cucina di un ristorante situato in pieno centro storico.

A denunciare l’accaduto è stato il figlio della donna, la cui vicenda è stata successivamente riportata dal quotidiano La Nazione.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha svolto la prova in vista di un’eventuale assunzione a tempo determinato per i mesi estivi.

Contattata come lavapiatti, ma impiegata anche in altre mansioni sin dal giorno di prova, alla donna sarebbero stati offerti 30 euro per otto ore al giorno, corrispondente a 3,75 euro l’ora, e un rimborso spese per il giorno di prova corrispondente a 10 euro.

Alla richiesta di spiegazioni da parte del figlio della donna, che ha rifiutato l’impiego, la titolare del ristorante avrebbe risposto: “Ci siamo passati tutti non possiamo farci nulla”.