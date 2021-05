Vaccini Open week Lazio 2-6 giugno: come funziona, per chi, come prenotare e dove andare

La campagna vaccinale nel Lazio procede speditamente e da oggi, lunedì 31 maggio 2021, gli over 18 possono prenotarsi per l’Open Week dal 2 al 6 giugno tramite l’app ufirst. Ma come funziona, chi può aderire, come fare per prenotare e dove andare a farsi il vaccino? Ecco tutte le informazioni.

Nel Lazio da mercoledì 2 giugno 2021, Festa della Repubblica, è attivo un nuovo open day, o per meglio dire un open week con vaccino Astrazeneca, fino al 6 giugno. In totale quindi cinque giorni di vaccinazioni straordinarie rivolte agli over 18 (nati nel 2003 e anni precedenti). Le prenotazioni, ha comunicato tramite il portale SaluteLazio la Regione, sono aperte da oggi, lunedì 31 maggio 2021. Ma come fare per prenotarsi all’Open week Lazio? Quali sono i centri vaccinali di Roma e delle altre province che effettueranno le somministrazioni e cosa serve per potersi vaccinare? Come funziona ufirst? Cerchiamo di chiarire tutti i dubbi.

Le prenotazioni vanno dal 2 al 6 giugno nel Lazio per tutte le persone dai 18 anni in su. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria in corso di validità. Non si fa riferimento alla necessità di essere residenti nel Lazio o di avere il domicilio sanitario a Roma per poter prenotare l’appuntamento.

Il vaccino somministrato nel corso dell’Open Week è Astrazeneca. Le vaccinazioni verranno eseguite presso i punti vaccinali dedicati, fino ad esaurimento delle dosi disponibili. Il richiamo è previsto dopo 78 giorni, quindi intorno a fine agosto.

Come prenotarsi e come funziona il ticket virtuale

Il ticket virtuale è necessario per attestare la prenotazione. Per ottenerlo bisogna andare sul sito della Regione e seguire le istruzioni per essere reindirizzati sul sito di ufirst. Altrimenti si può scaricare autonomamente l’app ufirst (gratuita e disponibile su tutti gli app Store) che permette di prenotare il proprio turno e fare le file da remoto per strutture pubbliche o private come banche, farmacie, ospedali, cliniche, uffici comunali, negozi al dettaglio e supermercati.

I ticket saranno disponibili dall’apertura delle prenotazioni nella giornata di oggi (31 maggio, non si sa a che ora) fino a esaurimento della disponibile. Chi vuole prenotarsi deve dunque darsi da fare e monitorare la app già dal mattino, perché i ticket rischiano di terminare nel giro di poco tempo.

Per chi vuole prenotare il vaccino direttamente dalla app ufirst, bisogna aprire l’app, scegliere la città (es: Roma) > Sanità > Vaccino, poi inserire la mail e confermare. Si potrà scegliere la struttura tra quelle in lista e prenotare l’appuntamento, decidendo giorno, data e orario, a seconda della disponibilità. Inoltre con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Open week Lazio: dove andare

Abbiamo visto come fare per prenotarsi all’Opne Week del Lazio dal 2 al 6 giugno, ma dove andare e quali sono gli hub vaccinali? In tutto aderiscono 50 hub, per un totale di 50.000 dosi disponibili. L’elenco degli hub e gli orari non sono stati comunicati, ma sono consultabili sulla app ufirst al momento della prenotazione.

