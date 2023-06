Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello ripreso mentre toglie le macchie di sangue dalle scale

Alessandro Impagnatiello è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza davanti a casa sua mentre puliva le tracce di sangue della sua fidanzata, uccisa qualche ora prima, rimaste sulla rampa di scale che porta al box della palazzina di Senago (Milano). Le immagini, che saranno diffuse integralmente questa sera alle ore 20,30 da Telelombardia, risalgono allo scorso 30 maggio, un giorno prima del ritrovamento del corpo.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, il filmato è delle ore 15,27 e mostra il killer che apre la porta dell’appartamento e – cercando di non farsi notare – sgattaiola fino alla rampa di scale al piano terra che porta ai box. Pochi istanti dopo si vede in modo chiaro il barman 30enne che prima pulisce le macchie di sangue con una spugna gialla e poi, con uno spazzolone e una bacinella blu, scende nei garage.

Queste immagini si aggiungono a quelle delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso Impagnatiello poco dopo l’omicidio, quando avrebbe tentato di disfarsi del cadavere di Giulia e delle prove. Il ragazzo è stato infatti beccato al mattino con guanti e lenzuola in mano, probabilmente utilizzati per sbarazzarsi del corpo. Nella casa del 30enne – così come in auto – sono state, inoltre, trovate diverse tracce di sangue. Non solo in cucina, in soggiorno e negli altri locali, ma anche sulle scale che conducono al garage collegato direttamente con la cantina.