Oligarchi russi nel mirino: in Italia sequestrati beni per oltre 140 milioni di euro

Valgono più di 140 milioni di euro i beni che l’Italia sta sequestrando agli oligarchi russi per dar seguito alle ritorsioni internazionali contro la guerra in Ucraina. Sigilli sono scattati finora per i beni in Italia di Alexey Alexandrovits Mordashov, Oleg Savchenko e Gennady Timchenko. Sotto chiave anche proprietà riconducibili a Vladimir Roudolfovitch Soloviev e Alisher Usmanov. “Sono in corso di adozione provvedimenti di congelamento sul territorio italiano di beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi presenti nelle liste dei regolamenti europei – ha spiegato il ministero dell’Economia – per circa 143 milioni di euro. Provvedimenti sono in corso di adozione”. I tre miliardari Mordashov, Savchenko e Timchenko, ritenuti legati al premier russo Vladimir Putin, sono inseriti nella lista del Regolamento Ue 2032/261 del Consiglio del 23 febbraio scorso. La misura restrittiva è stata eseguita dalla Guardia di finanza, al termine di una serie di accertamenti patrimoniali su larga scala. In particolare, ad Alexey Alexandrovits Mordashov è stata applicata una misura restrittiva sull’imbarcazione “Lady M Yacht”, ormeggiata nel porto di Imperia, dal valore stimato di circa 65 milioni di euro.