Caldo record per il ponte di Ognissanti: attesi oltre 32 gradi in Sicilia

Ponte di Ognissanti all’insegna del gran caldo quello in arrivo: come anticipato da Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, all’Agi, la fase di caldo eccezionale riguarderà tutta Europa, dalla Finlandia fino al sud, tanto che le anomalie supereranno i confini del vecchio continente a arriveranno fino in Marocco. Si parla di 12 gradi in più rispetto ai valori climatici del periodo: una media che riporterà gli europei in estate, e farà totalizzare all’Italia cinque mesi e mezzo di caldo.

Tra le zone dove si registreranno i valori più anomali, infatti, c’è la Sicilia, con punte di 32-34 gradi, ma anche l’Andalusia e la Francia sud-occidentale. La cosiddetta cappa anticiclonica si concentrerà tra Germania e Repubblica Ceca, e coprirà tutti Paesi, dall’Inghilterra all’Ucraina, dalla Francia alla Lituania, compresa gran parte della Scandinavia: le uniche zone europee leggermente scoperte saranno quelle intorno alla Grecia.

Tra sabato e domenica si registreranno altri picchi di 30-32 gradi in Francia, dove il mese di ottobre potrebbe rivelarsi “il più caldo della storia”: l’Anticiclone Monster intanto avrà guadagnato terreno verso Nord-Est andando a portare eccezionali valori anche in Germania, dove sono attesi 25 gradi in Sassonia, e nell’hinterland berlinese, fino alla Polonia.