Nuovo Dpcm 3 dicembre: le regole per ristoranti e alberghi

Si potrà andare liberamente al ristorante o in albergo durante queste festività, e in particolare a Natale e Capodanno? Il Governo ha optato per la linea dura, e con il nuovo Dpcm del 3 dicembre ha introdotto misure restrittive per evitare una nuova impennata nei contagi. Tra i provvedimenti, il divieto di spostamento tra le Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e il coprifuoco a Capodanno fino alle 7 del mattino. Ma quali sono le regole per ristoranti e alberghi? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Dpcm

Ristoranti e bar

Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialla, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. La bozza del nuovo Dpcm non prevede infatti restrizioni ulteriori rispetto all’orario limitato dalle 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande. “Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”, si legge nel testo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Chiusi i ristoranti degli alberghi a Capodanno: cena solo in camera

Cena di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Secondo la bozza del nuovo Dpcm, infatti, “resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera”.

Coprifuoco

Non si può circolare dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Il limite vale anche per Natale e Santo Stefano. A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come per gli altri giorni.

