Cammina nudo in tangenziale: talento della pallanuoto causa incidente a Roma

Tragedia sfiorata a Roma, dove un’auto si è ribaltata sulla tangenziale per evitare un 22enne che camminava nudo in mezzo alla strada. Il ragazzo, un talento della pallanuoto, ha occupato per diversi minuti il centro della carreggiata prima dell’intervento dei carabinieri, riusciti a fermarlo solo dopo una colluttazione. Protagonista della vicenda Sven Augusti, colpo dell’ultimo mercato della Lazio Pallannuoto che quest’estate lo ha acquistato dopo una stagione ad alto livello nel campionato croato. Il giovane, originario di Rijeka, dovrà rispondere di una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Ad avere la peggio due coetanei di Augusti che si trovavano alla guida di due Smart, una delle queli si è ribaltata colpendo l’altra. Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 21 e 30 di ieri sera, uno dei due conducenti è stato portato in codice rosso al policlino Gemelli, mentre l’altro in codice verde all’ospedale Villa San Pietro.