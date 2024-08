Uccide l’uomo che aveva stuprato la sua compagna: arrestato 33enne a Novara

Un 33enne è stato arrestato a Oleggio, in provincia di Novara, con l’accusa di aver ucciso l’uomo che aveva stuprato la sua compagna. All’omicidio avrebbe concorso anche la donna, 29 anni, denunciata a piede libero.

La vittima si chiamava Fadili Charaf, 28 anni, marocchino clandestino senza fissa dimora: il suo cadavere era stato trovato lo scorso 26 luglio nei boschi di Oleggio con ferite da pestaggio e da coltellate al torace e alla schiena.

Secondo quanto ricostruito, due giorni prima, la sera del 24 luglio, Charaf avrebbe venduto sostanze stupefacenti alla donna e l’avrebbe poi violentata proprio in quei boschi.

Il giorno seguente, il compagno della 29enne si sarebbe recato nel luogo abituale di spaccio del pusher e lo avrebbe colpito con un coltello almeno cinque volte.

Fondamentali per risolvere il caso sono state le testimonianze di alcune persone che hanno riferito di aver incrociato per strada avrebbero l’omicida mentre si allontanava in tutta fretta dal luogo del delitto,

Il 33enne finito in manette era già noto alle forze dell’ordine. Ora è detenuto in custodia cautelare nel carcere di Novara.

