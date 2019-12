Siano benedette le Sardine: le notizie di oggi lette da Giulio Cavalli

Le notizie di oggi lette da Giulio Cavalli

Le banche come la Salerno-Reggio Calabria: ogni volta la stessa storia e ogni volta nessuno che si interroghi sui controlli che non funzionano e sui controllori che non sono controllati. A proposito: ma vi ricordate CrediEuroNord? Era la banca voluta dalla Lega, salvata da Berlusconi.

Dai “pieni poteri” al governo “tutti dentro”: così Salvini perde la sua sicurezza egocentrica.

La politica balbetta di fronte alla piazza (e alle Sardine) perché si illude di poter incasellare gli elettori nei social, nei comizi e non sa fare nient’altro che illudersi di poter “controllare” piuttosto che “raccontare”. E quindi teme i coraggiosi.

Cosa succede in Val d’Aosta? Una volta qui era tutta antimafia e invece ora il tema è completamente scomparso. Eppure i fatti che escono dalle indagini sono gravissimi.

Leggi anche:

Banca Popolare di Bari, arriva il salvataggio: il governo stanzia 900 milioni

Potrebbero interessarti Gessica Notaro si opera all'occhio lesionato e si toglie la benda su Facebook La preside che salva i ragazzi dalla camorra: "Chi non investe nella scuola è contro il cambiamento" Depistaggio Cucchi: due carabinieri imputati chiedono di costituirsi parte civile

Le Sardine lanciano il nuovo programma dopo la riunione nazionale. “Noi un partito? Troppo presto per dirlo”

Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta Antonio Fosson indagato per voto di scambio