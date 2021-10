Nobel per la fisica, Parisi dopo la vittoria: “Sul clima agire con urgenza”

Dopo la vittoria del premio Nobel per la Fisica del 2021, Giorgio Parisi ha lanciato un appello ai leader mondiali per affrontare la crisi climatica molto rapidamente.

“Penso sia urgente, molto urgente, prendere decisioni molto forti e muoversi molto velocemente” ha detto Parisi durante il collegamento con l’Accademia reale svedese delle scienze di Stoccolma. “È chiaro per le generazioni future che dobbiamo agire ora in maniera rapida e senza forti ritardi”, ha aggiunto il fisico italiano, a cui era stato chiesto di rivolgere un messaggio ai leader mondiali che si riuniranno alla Cop 26, il vertice mondiale sul cambiamento climatico che si terrà a Glasgow tra ottobre e novembre.

L’Accademia oggi ha annunciato il premio a Parisi “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”. Il premio è andato per metà al professore dell’Università La Sapienza di Roma e per metà al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann per i modelli fisici del clima e per aver “quantificato la variabilità e previsto in modo affidabile il riscaldamento globale”.

“Ero molto felice, non me lo aspettavo davvero ma sapevo di avere qualche possibilità, quindi ho tenuto il telefono vicino a me”, ha detto Parisi durante il collegamento con l’Accademia reale svedese delle scienze.