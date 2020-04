È morto il principe Nicolò Borghese, il marito di Franca Faldini (la compagna di Totò)

Nicolò Borghese, conosciuto come il Principe di Nettuno, è stato stroncato da un arresto cardiaco. È scomparso a 90 anni Borghese, marito di Franca Faldini, l’attrice compagna di Totò. Il principe era ricoverato nella clinica Pio XI di Roma.

Nato nel 1930, Nicolò Borghese ha sposato Franca Faldini nel 1975 e ha vissuto con lei nella capitale fino alla morte dell’attrice, avvenuta nel 2016. La Faldini era un’attrice, scrittrice e giornalista e fu la compagna di Antonio De Curtis – in arte Totò – fino alla sua morte. Nel 1954, la coppia finse anche un matrimonio a Lugano per mettere a tacere i gossip, quell’anno ebbero anche un figlio, Massenzio, che però morì durante il parto. Fu al fianco di Totò che Franca Faldini conobbe la fama cinematografica, recitò in tantissimi film e rimase al suo fianco fino al giorno in cui si spense: era il 1967. Anni dopo, poi, la Faldini sposò il principe Nicolò Borghese.

Leggi anche:

1. Gli ultimi giorni di vita di Totò / 2. La poesia di Luis Sepulveda dedicata alla moglie: “La più bella storia d’amore”

Potrebbero interessarti Il governo ha scelto l’app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà “Immuni”. Ecco come funziona “Lombardi cog**oni?” Polemica furiosa tra Feltri e Michele Serra Coronavirus, in una regione italiana ci sono stati molti più spostamenti della media nazionale