La poesia di Luis Sepulveda dedicata alla moglie

Durante la sua incredibile vita Luis Sepulveda, morto oggi in un ospedale delle Asturie (Spagna) a causa del Coronavirus, ha scritto diverse poesie. Una di queste la dedicò alla moglie Carmen Yanez. “La más bella historia de amor” (“La più bella storia d’amore”), il titolo originale della poesia tratta dalla raccolta “Poesie senza patria”, edita da Guanda (2003).

Una poesia che racconta la travagliata storia d’amore tra i due che si conoscono nel 1968, quando alla guida del Cile c’era ancora il socialista Salvador Allende. Carmen aveva appena 15 anni e dopo soli tre anni decidono di sposarsi a Santiago del Cile. Dopo la nascita del primo figlio, un colpo di Stato mette fine alla presidenza di Salvador Allende, instaurando il regime di Pinochet. Per entrambi comincia un periodo di clandestinità, arresti, torture e repressione. Sepúlveda lascia il Cile nel 1977, Carmen quattro anni dopo. Le loro vite si separano. Il destino li riunisce nel 1996, nella Foresta Nera (Germania). Quindi Luis Sepulveda scrive la poesia “La più bella storia d’amore” dedicata alla moglie. Ecco il testo integrale:

L’ultimo suono del tuo addio,

mi disse che non sapevo nulla

e che era giunto

il tempo necessario

di imparare i perché della materia.

Così, tra pietra e pietra

seppi che sommare è unire

e che sottrarre ci lascia

soli e vuoti.

Che i colori riflettono

l’ingenua volontà dell’occhio.

Che i solfeggi e i sol

implorano la fame dell’udito.

Che le strade e la polvere

sono la ragione dei passi.

Che la strada più breve

fra due punti

è il cerchio che li unisce

in un abbraccio sorpreso.

Che due più due

può essere un brano di Vivaldi.

Che i geni amabili

abitano le bottiglie del buon vino.

Con tutto questo già appreso

tornai a disfare l’eco del tuo addio

e al suo posto palpitante a scrivere

La Più Bella Storia d’Amore

ma, come dice l’adagio

non si finisce mai

di imparare e di dubitare.

E così, ancora una volta

tanto facilmente come nasce una rosa

o si morde la coda una stella fugace,

seppi che la mia opera era stata scritta

perché La Più Bella Storia d’Amore

è possibile solo

nella serena e inquietante

calligrafia dei tuoi occhi.

