New York, studente italiano trovato morto a poche ore dal suo 18esimo compleanno

Rimane ancora avvolta nel mistero la morte di Claudio Mandia, giovane studente trovato senza vita a New York, a pochi giorni dal suo 18esimo compleanno. Il giovane, originario di Battipaglia, era partito per gli Stati Uniti un anno fa, dopo il diploma al liceo scientifico, ed era iscritto in un college privato. Il suo corpo è stato trovato venerdì mattina nella stanza del college, dai compagni che avevano provato prima inutilmente a chiamarlo per la colazione.

L’autopsia, prevista per oggi, dovrà chiarire le cause della morte del ragazzo, che non soffriva di patologie. La sera precedente, era stato a cena con alcuni amici e i genitori, arrivati dall’Italia per festeggiare il compleanno. Il rientro in Italia della salma potrebbe avvenire già da lunedì.

“È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità”, ha detto la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. “In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all’intera comunità”, ha aggiunto la sindaca.