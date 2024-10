Neonati sepolti, Bruzzone su Chiara Petrolini: “È lucida e cattiva”

Chiara Petrolini è pienamente consapevole di quello che ha fatto: ne è convinta la criminologa Roberta Bruzzone parlando della 22enne accusata di aver sepolto i suoi figli neonati nel giardino del suo appartamento a Traversetolo, in provincia di Parma.

Intervenuta a La Vita In Diretta, la criminologa ha commentato le parole della catechista della giovane, la quale si è detta convinta che Chiara Petrolini non può aver fatto da sola aggiungendo che la ragazza era “amatissima dai bambini” che “le volevano bene”.

“Io sono assolutamente convinta che lei abbia dato un’immagine di sé, della brava ragazza e di tutto quello che si vuole ma che, in realtà, non fosse assolutamente così. Non c’è dubbio che sia un’abile manipolatrice e lo è stata anche nei confronti dell’ex fidanzato che, sono sicura, ha subito un grande trauma perché comunque ha scoperto di avere perso due figli” ha spiegato la criminologa.

E ancora: “La catechista non ha sbagliato niente, è la ragazza che non sta bene, lei non avrebbe potuto fare nulla in ogni caso. Quando la descrive come una brava ragazza che voleva dimostrare il suo bene a tutti, ecco magari lei si sentiva ‘su un palcoscenico’, come se andasse in onda, ma la natura più profonda era un’altra. È lucida e cattiva e sa bene quello che ha fatto – è accusata di due infanticidi – perché si è organizzata per mesi e mesi”.