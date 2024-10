Neonati sepolti, parla la catechista di Chiara Petrolini

Chiara Petrolini non può aver fatto tutto da sola: ne è convinta la catechista della 22enne accusata di aver sepolto i suoi figli neonati nel giardino del suo appartamento a Traversetolo, in provincia di Parma.

Intervenuta in diverse trasmissioni televisive, Laura Caiulo, questo il nome della catechista, ha lanciato un appello agli amici della giovane: “Non credo abbia fatto tutto da sola. Vi prego ragazzi, se avete qualcosa da dire, parlate”.

La donna, poi, ha espresso tutto il suo dispiacere per la vicenda: “Il silenzio non ha aiutato Chiara, l’invito è quello di trovare qualcuno che possa dire qualcosa. Chiara era amatissima dai bambini, le volevano bene, era molto accogliente nei loro confronti. Quest’estate l’ho vista in costume da bagno in piscina e non si vedeva niente. Io non credo che abbia fatto tutto da sola, l’ho sempre vista in un contesto pieno di amici e in compagnia, era sempre sorridente”.

“Vi prego ragazzi, se avete qualcosa da dire, parlate – ha aggiunto Laura Caiulo – Non giustifico quello che lei ha fatto perché ha sbagliato e deve pagare il suo errore e mi auguro che nel posto in cui andrà quando sarà giudicata ci sia qualcuno che la possa aiutare e la ascolti”.